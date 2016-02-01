Глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов попал под снайперскую винтовку

Известный своими бескомпромиссными патриотическими высказываниями глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз сильно взволновал членов так называемой «оппозиции» постом, размещенным на своей странице в Instagram, напрямую связанным с пребыванием лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова в Страсбурге.
Первоначально ролик был опубликован сайтом LifeNews, но на странице instagram.com/kadyrov_95 к первоисточнику был добавлен предположительно «оптический прицел винтовки». И получилось, что Касьянов и еще один член оппозиционной партии – Владимир Кара-Мурза-младший, попали в сложную смысловую ситуацию.
«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции". КТО НЕ ПОНЯЛ, ТОТ ПОЙМЁТ!»
Некоторые уже поняли довольно буквально – как сообщает
К слову, если бы также реагировали, к примеру, на сатиру «Charlie Hebdo» французские политики, то где бы были художники этого весьма неоднозначного издания. Хотя, конечно, дело частное, как воспринимать то или иное действие в отношении того или иного гражданина.
(Иллюстрация с цензурой)