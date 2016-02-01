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Глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов попал под снайперскую винтовку

1 февраля 2016, 16:19
«КТО НЕ ПОНЯЛ, ТОТ ПОЙМЁТ!»

Известный своими бескомпромиссными патриотическими высказываниями глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз сильно взволновал членов так называемой «оппозиции» постом, размещенным на своей странице в Instagram, напрямую связанным с пребыванием лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова в Страсбурге.

Первоначально ролик был опубликован сайтом LifeNews, но на странице instagram.com/kadyrov_95 к первоисточнику был добавлен предположительно «оптический прицел винтовки». И получилось, что Касьянов и еще один член оппозиционной партии – Владимир Кара-Мурза-младший, попали в сложную смысловую ситуацию.


Сам Рамзан Ахматович Кадыров так охарактеризовал ролик:

«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции". КТО НЕ ПОНЯЛ, ТОТ ПОЙМЁТ!»


Некоторые уже поняли довольно буквально – как сообщает Интерфакс, сам «главный герой» ролика Михаил Касьянов воспринял это как «прямую угрозу убийством». Экс-премьер решил посовещаться с юристами, «скорее всего» он подаст заявление в правоохранительные органы.

К слову, если бы также реагировали, к примеру, на сатиру «Charlie Hebdo» французские политики, то где бы были художники этого весьма неоднозначного издания. Хотя, конечно, дело частное, как воспринимать то или иное действие в отношении того или иного гражданина.

(Иллюстрация с цензурой)


#Новости#Главное#Политика
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