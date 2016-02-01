АвтоВАЗ начинает продажи ультрабюджетного седана за 350 тысяч рублей

Российским автопроизводителем «АвтоВАЗом» на февраль нынешнего года старт продаж ультрабюджетной версии Lada Priora.
Данная версия Priora станет самой дешевой во всех линейки Lada, стоимость автомобиля ориентировочно будет равна 350 тысячам рублей. Информацию о том, что транспортное средство выйдет на рынок в текущем месяце сообщает «
Ультрабюджетная Lada Priora будет оснащена восьмиклапанным модернизированным для соответствия нормам Евро-5 мотором объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил. Автомобиль будет оснащен подушкой безопасности, антиблокировочной системой ABS и электроусилителем руля.
Для создания ультрадешевой версии Priora представители «АвтоВАЗа» сэкономили на шумоизоляции, отделке салона (исчезнут вставки «под рояльный лак», используется максимально дешевая обивка), помимо этого, автомобиль не будет оснащен кондиционером.
Автомобиль будет выпускать лишь в кузове седан в двух цветах – черном и белом. Тем не менее, сборка Lada Priora будет осуществляться на новейшей сборочной линии, изначально отведенной под Vesta.
На российском рынке Lada Priora появилась в 2007 году, вытеснив с него «Ладу 2110», в 2013 году модель была обновлена. По итогам прошлого года продажи «Приоры» упали на 30%.
Фото: lada.ru