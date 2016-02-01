Авангард – Торпедо: форвард ястребов в ударе, 4 шайбы в большинстве

На льду «Арены Омск» завершился матч между «Авангардом» и «Торпедо». Набор очков был важен для обеих команд, «ястребам» для удержания первой позиции, нижегородцом для попытки подняться в таблице выше, чтобы получить в плей-офф менее грозного соперника.
В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в прошлой встрече сильнее оказались сегодняшние гости. В рамках чемпионатов КХЛ «Авангард» и «Торпедо» встречались 14 раз, 9 побед в активе омичей, у нижегородцев – 5.
В предыдущих двух домашних встречал «ястребы» уступили «Трактору» и «Нефтехимику», растеряв неплохой задел перед ближайшими преследователями на востоке – магнитогорским «Металлургом» и новосибирской «Сибирью».
Матч вышел довольно результативным, четыре шайбы в ворота гостей отправили «ястребы», пропустив лишь однажды. В составе омской команды голами отметились Лаута, Лемтюгов и дважды Хохряков, который в этом сезоне выходил на лёд в форме «Авангарда» 11 раз, уже имеет в своем активе 8 очков (6+2), раз за разом доказывая правильность выбора руководства омского клуба.
В последних двух проигранных домашних матчах омские хоккеисты сумели забить лишь одну шайбу, в связи с чем четыре заброшенные сегодня гола не может не радовать любителей омского хоккея.
"Авангард" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
1 февраля, Омск. "Арена Омск", 8670 зрителей
Голкиперы: Фурх - Проскуряков
Голы:
1:0 - Лаута (Соботка, Эрат) - 36:08 (бол.)
1:1 - Жердев (Эштон) - 39:01 (бол.)
2:1 - Хохряков (Александров, Михеев) - 45:30
3:1 - Лемтюгов (Соботка, Эрат) - 52:07 (бол.)
4:1 - Хохряков (Бурдасов, Паршин) - 56:36 (бол.)
Фото: hawk.ru