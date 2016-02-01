Авангард – Торпедо: форвард ястребов в ударе, 4 шайбы в большинстве

Матч вышел довольно результативным, четыре шайбы в ворота гостей отправили «ястребы», пропустив лишь однажды. В составе омской команды голами отметились Лаута, Лемтюгов и дважды Хохряков, который в этом сезоне выходил на лёд в форме «Авангарда» 11 раз, уже имеет в своем активе 8 очков (6+2), раз за разом доказывая правильность выбора руководства омского клуба.