Атлантическое тепло в Омске: снег, гололед, -1 градус за окном

В первые февральские дни горожан ждет морозная погода, но уже во второй половине недели температура воздуха может подняться до -1 градуса. Причиной тому станет теплый воздушный поток, который придет с Атлантического океана.
По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели сохранится умеренно морозная погода без осадков. Однако с четверга, 4 февраля, восточный воздух перестроится на юго-западный, западный, что приведет к проникновению в Западную Сибирь влажного и теплого атлантического воздуха. В городе и области значительно потеплеет, пройдут осадки смешанного характера, ожидаются слабые гололедные явления, на дорогах снежный накат и гололедица.
На данный момент за окном -15 градусов. Днем температура составит -10…-15 градусов, в некоторых районах возможны осадки. Примерно такой же прогноз дали синоптики на 2 и 3 февраля.
По данным Gismeteo, сегодня, 1 февраля, дневная температура воздуха составит -13 градусов, вечером опустится до -15 градусов. Уже в четверг вечером омичи ощутят тепло атлантического воздуха, столбик термометра поднимется до -7 градусов. В пятницу, 5 февраля, днем – до -2 градусов. В выходные, 6 и 7 февраля, ожидается небольшой снегопад, дневная температура будет варьироваться от -1 до -4 градусов.
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