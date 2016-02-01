Атлантическое тепло в Омске: снег, гололед, -1 градус за окном

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели сохранится умеренно морозная погода без осадков. Однако с четверга, 4 февраля, восточный воздух перестроится на юго-западный, западный, что приведет к проникновению в Западную Сибирь влажного и теплого атлантического воздуха. В городе и области значительно потеплеет, пройдут осадки смешанного характера, ожидаются слабые гололедные явления, на дорогах снежный накат и гололедица.