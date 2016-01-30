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В РФ банки хотят спасать, принудительно изымая вклады физлиц со счетов

30 января 2016, 07:27
Минфин уже отрабатывает механизм.

О возможной новой инициативе министерства финансов России по удержанию на плаву проблемных банков рассказал в разговоре с журналистами замглавы ведомства Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о механизме bail-in для банков. И он может быть распространен не только на счета юридических лиц, но и на вклады граждан. Но Моисеев уточнил, что это только очень крупные вклады – примерно от 100 миллионов рублей и выше. Сумма не окончательная, она еще будет обсуждаться.

Пока механизм bail-in (принудительная конвертация требований кредиторов третьей очереди в субординированные займы или уставный капитал для покрытия «дыры» в капитале банка) в России не применяется, так как он не прописан в законе.

«С bail-in мы сейчас действительно концепцию отрабатываем, я надеюсь, что в ближайшее время запустим ее на правительственное обсуждение. Надеюсь, через несколько дней», - заявил Моисеев.

Первоначально планировалось, что механизм bail-in коснется только юридических лиц, однако теперь к ним добавили и «физические» счета. Но представитель министерства уточнил, что это депозиты, на которых имеются «не миллион, не два, не 10», а более значительные суммы, «мы говорим про десятки миллионов рублей как минимум». По сути, эти физические лица являются юридическими.

Озвученная идея министерства финансов уже названа «несвоевременной». Об этом заявил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов, сообщает Росбалт.

«Это не то, чтобы поспешное предложение – это, скорее, мысли финансового теоретика вслух… Это, как минимум, очень несвоевременно», - сказал Иванов.

Между тем, помощник министра финансов Светлана Никитина уточнила, что механизм bail-in может помочь тем физлицам, вклады которых в банках превышают размер страховой суммы 1,4 миллиона рублей. Законодательно гарантируется возврат только этой суммы, остальное компенсируется в зависимости от дополнительных условий.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф посчитал, что в 2016 году без лицензии ЦБ могут остаться еще около 10% российских банков.

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