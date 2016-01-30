В РФ банки хотят спасать, принудительно изымая вклады физлиц со счетов

Речь идет о механизме bail-in для банков. И он может быть распространен не только на счета юридических лиц, но и на вклады граждан. Но Моисеев уточнил, что это только очень крупные вклады – примерно от 100 миллионов рублей и выше. Сумма не окончательная, она еще будет обсуждаться.