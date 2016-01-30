В Омске Mazda провалилась под лед на Иртыше: хотели проехать с разгона

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в ночь с 29 на 30 января. Автомобиль провалился под лед на Иртыше в Советском округе.
Предварительно установлено, 25-летний молодой человек около 23 часов с друзьями приехал в поселок Юбилейный, чтобы найти лунки для зимней рыбалки. В этот момент его а/м «Mazda Atenza» застрял в снегу.
Для того чтобы выбраться, водитель решил сдать назад, в сторону Иртыша, и затем с разгона проехать до дороги, которая ведет к улице Попова. Но выехав на лед, «Мазда» провалилась и полностью ушла под воду.
25-летний молодой человек успел выбраться из машины. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация