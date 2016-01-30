Разбойное нападение на таксиста в Омске: снова двое с ножом

Еще одно нападение на таксиста в Омске произошло сегодня ночью, около половины пятого утра. Полиции удалось задержать злоумышленников по горячим следам.
Сообщение в дежурную часть поступило от пострадавшего водителя 1980 г.р. Ему удалось сбежать от напавших на него молодых людей.
Предварительно установлено, что инцидент произошел на улице Мельничная в Кировском округе, куда таксист ночью привез двух молодых людей с Московки.
Прибыв на указанное место, один из пассажиров вышел из машины. После разговора с ним, водитель понял, что платы за поездку он не получит. Сев в машину, таксист подвергся нападению со стороны второго пассажира. Тот под угрозой ножа потребовал отдать все имеющиеся деньги.
Потерпевшему удалось выбежать из салона автомобиля и скрыться от нападавших. Полицию таксист вызвал с телефона омичей, которые проезжали мимо и оказали ему помощь.
Сотрудники вневедомственной охраны немедленно начали поиски злоумышленников. Спустя некоторое время двое граждан были обнаружены неподалеку, на улице Грибоедова. По приметам они были похожи на разыскиваемых.
Далее выяснилось, что подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Одному из них 20 лет, второму – 26. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Установлено, что у водителя были похищены 700 рублей и навигатор. После совершенного нападения подозреваемые повредили и сам автомобиль «ВАЗ-21101» – прокололи шины и вырвали провода в капоте.
На месте происшествия обнаружены нож и другие вещественные доказательства. Они изъяты криминалистами для проведения экспертиз.
За подобное преступление в законе предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация