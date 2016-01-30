Разбойное нападение на таксиста в Омске: снова двое с ножом

Прибыв на указанное место, один из пассажиров вышел из машины. После разговора с ним, водитель понял, что платы за поездку он не получит. Сев в машину, таксист подвергся нападению со стороны второго пассажира. Тот под угрозой ножа потребовал отдать все имеющиеся деньги.