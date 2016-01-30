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Омич украл инвалидное кресло у 15-летней девочки

30 января 2016, 08:46
И продал его за 250 рублей.

Кража произошла ночью, из подъезда дома по улице Фугенфирова в Кировском округе Омска. Инвалидное кресло принадлежало 15-летней девочке Вике. Пока эксперты работали на месте происшествия, сотрудники полиции проверяли близлежащую территорию, ломбарды и рынки.

Было опрошено более 100 человек. В результате, кресло, которое для Вики было не просто средством передвижения, а самой жизнью, было найдено в киоске по ремонту обуви. Туда инвалидную коляску продали за 250 рублей.


Возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками подозреваемого - ранее судимого 40-летнего жителя Кировского округа.

Инвалидное кресло было возвращено 15-летней Вике в пятницу, 29 января.

По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску

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