Лобовое столкновение Земли с огромным космическим объектом

Однако здесь не лишним будет вспомнить другую теорию ученых – без Луны не было бы флоры и фауны Земли в том ее разнообразии, которое есть сейчас. Гравитационные «помехи» Луны способствуют течению многих глобальных процессов, крайне важных для биологической жизни на нашей планете.