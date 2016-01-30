Лобовое столкновение Земли с огромным космическим объектом

Скоростное столкновение неизвестной планеты с Землей стало причиной образования Луны. Именно к такому выводу пришла исследовательская группа Калифорнийского университета под руководством Эдварда Янга. Об этом пишет «Mirror.co.uk».
Ученые изучили изотопы кислорода, содержащиеся в скальных породах Земли и Луны, и пришли к выводу, что они идентичны. Образцы лунной поверхности были получены в ходе космической программы «Аполлон».
Как считает Эдвард Янг, планетарная катастрофа произошла около 4,5 млрд лет назад, К тому времени возраст Земли уже насчитывал около 100 млн лет и у нее не было естественного спутника.
Ученые назвали вторую планету, которая врезалась в Землю, условным именем Тейя (Theia). Размер космического странника был по оценкам меньше чем наша планета. Примерно, как Марс.
Тейя врезалась в Землю под прямым углом. Удар был катастрофически мощным, он разрушил земную кору и Тейя фактически «утонула» в жидком ядре нашей планеты. Ее породы смешались с породами Земли. От удара часть другого, уже частично расплавленного, космического тела откололась и была выброшена на земную орбиту, став в последствие Луной.
Эдвард Янг также заметил, что если бы космическая авария не произошла, то Тейя с течением времени стала такой же планетой, как и Земля.
Однако здесь не лишним будет вспомнить другую теорию ученых – без Луны не было бы флоры и фауны Земли в том ее разнообразии, которое есть сейчас. Гравитационные «помехи» Луны способствуют течению многих глобальных процессов, крайне важных для биологической жизни на нашей планете.