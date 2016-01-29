Владимир Путин еще не решил, останется ли он президентом

Заявил о том, что говорить о президентских выборах 2018 года еще рано пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Обратив внимание, что необходимо упорно работать в интересах граждан РФ, а по настроениям и результатам в обществе можно будет делать выбор, кому идти на следующие выборы, сообщает ТАСС .