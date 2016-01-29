Владимир Путин еще не решил, останется ли он президентом

Владимиром Путиным еще не принято решение о выдвижении на новый срок на выборах в 2018 году, к данному вопросу решено вернуться ближе к началу избирательной компании.
Заявил о том, что говорить о президентских выборах 2018 года еще рано пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Обратив внимание, что необходимо упорно работать в интересах граждан РФ, а по настроениям и результатам в обществе можно будет делать выбор, кому идти на следующие выборы, сообщает
Помимо этого Дмитрий Песков отметил, что о выборах за два года до них у нас говорить не принято, но «на всякий случай уже априори такая очернительная кампания началась», - прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ обвинение, прозвучавшее в Вашингтоне в адрес Владимира Путина.
Накануне Джош Эрнест, являющийся пресс-секретарем Белого дома, выступил с заявлением, что администрацией президента Барака Обамы разделяются слова замглавы Минфина США в фильме корпорации «Би-би-си» о якобы незаконном обогащении Владимира Путина. По мнению Дмитрия Пескова, что американской стороной началась подготовка к выборам РФ 2018 года, за океаном аккумулируют негатив в отношении главы России.
Фото: kremlin.ru