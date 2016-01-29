В США признали LifeNews главной угрозой пропаганде американских СМИ

— Хотя более комфортно думать, что люди при демократии обладают природным сопротивлением к пропаганде, это не тот случай. Стоит только обратить внимание на то, как искажённые и фальшивые аргументы о российском вторжении на Украину обеспечили бурные дискуссии в США и Европе, — заявляет Уолкер.