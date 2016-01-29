В США признали LifeNews главной угрозой пропаганде американских СМИ

К числу главных угроз влиянию в Штатах, помимо телеканала LifeNews, отнесли Russia Today и китайский CCTV.
Вице-президент Фонда поддержки демократии — основного инструмента реализации американской политики «мягкой силы» — Кристофер Уолкер призвал США и ЕС модернизировать и активизировать медиа, чтобы они могли конкурировать и побеждать СМИ из «авторитарных государств». К числу главных угроз влиянию США он отнёс в первую очередь Россию, Китай и Иран и указал на успехи телеканалов LifeNews, Russia Today и китайского CCTV. Об этом пишут
Уолкер жестко отзывается о СМИ России и Китая, которые работают на зарубежную аудиторию. По его словам, в этих странах создали набор инструментов, который служит зеркальным отражением «мягкой силы» демократии. Он включает в себя «организуемые государством неправительственные организации, зомби-мониторинг за выборами, иностранные помощь и инвестиции и, конечно, традиционные и новые медиа».
Как отмечает Уолкер, авторитарные режимы увеличивают свои медиавозможности и объём транслируемого контента на глобальную аудиторию.
Уолкер констатирует, что долгое время Запад не волновался из-за международных медиа. Спустя какое-то время стало ясно, что такие СМИ, как китайское государственное ТВ, LifeNews и RT, способны оказывать реальное влияние на аудиторию.
— Хотя более комфортно думать, что люди при демократии обладают природным сопротивлением к пропаганде, это не тот случай. Стоит только обратить внимание на то, как искажённые и фальшивые аргументы о российском вторжении на Украину обеспечили бурные дискуссии в США и Европе, — заявляет Уолкер.
Автор призывает демократии «обновить и освежить преданность демократическим институтам и предпринять шаги, чтобы остановить авторитарные режимы от воздействия на важные региональные и глобальные системообразующие организации».
Фото - Известия, Валерий Мороз
Источник: LifeNews