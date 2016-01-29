Ученые объяснили, почему белый хлеб вреден для здоровья

Для своего вывода испанцам пришлось обследовать 10 тысяч добровольцев, физические показатели которых регистрировались ежедневно в течение 5 лет. Установлено, что риск набрать излишнюю массу тела, а в дополнение к этому получить целых букет хронических заболеваний, существует у тех, кто съедает в день всего 120 граммов белого хлеба. Это три ломтика по 40 гр. Люди, не отказывающие себе в этом удовольствии, на 40 процентов чаще страдали от лишнего веса.