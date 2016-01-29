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Ученые объяснили, почему белый хлеб вреден для здоровья

29 января 2016, 19:45
Риск начинается со 120 граммов в день.

Испанские диетологи определили, что всего 120 граммов белого хлеба в день может привести к развитию необратимого набора массы тела. Ожирение неизбежно.

Для своего вывода испанцам пришлось обследовать 10 тысяч добровольцев, физические показатели которых регистрировались ежедневно в течение 5 лет. Установлено, что риск набрать излишнюю массу тела, а в дополнение к этому получить целых букет хронических заболеваний, существует у тех, кто съедает в день всего 120 граммов белого хлеба. Это три ломтика по 40 гр. Люди, не отказывающие себе в этом удовольствии, на 40 процентов чаще страдали от лишнего веса.

Такой эффект, как считают диетологи, отчасти объясняется содержанием в хлебной рецептуре сахара, соли и маргарина, в то время как полезной клетчатки в белом хлебе почти нет.

Более полезен в этом плане цельнозерновой хлеб. При его умеренном употреблении значительной прибавки в весе удается избежать.



Фото: flickr.com, roxanashomebaking.com

#Новости#Здоровье#Главное#Общество
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