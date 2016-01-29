Ученые объяснили, почему белый хлеб вреден для здоровья

Испанские диетологи определили, что всего 120 граммов белого хлеба в день может привести к развитию необратимого набора массы тела. Ожирение неизбежно.
Для своего вывода испанцам пришлось обследовать 10 тысяч добровольцев, физические показатели которых регистрировались ежедневно в течение 5 лет. Установлено, что риск набрать излишнюю массу тела, а в дополнение к этому получить целых букет хронических заболеваний, существует у тех, кто съедает в день всего 120 граммов белого хлеба. Это три ломтика по 40 гр. Люди, не отказывающие себе в этом удовольствии, на 40 процентов чаще страдали от лишнего веса.
Такой эффект, как считают диетологи, отчасти объясняется содержанием в хлебной рецептуре сахара, соли и маргарина, в то время как полезной клетчатки в белом хлебе почти нет.
Более полезен в этом плане цельнозерновой хлеб. При его умеренном употреблении значительной прибавки в весе удается избежать.
Фото: flickr.com, roxanashomebaking.com