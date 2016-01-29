У омичей остался месяц на бесплатное получение жилья в собственность

Оформить нужные бумаги просто. Нужно обратиться в службу одного окна в мэрии в любой день, кроме среды и выходных. Прием ведется в порядке электронной очереди. С момента подачи документов до окончательного решения проходит около двух месяцев. С перечнем документов каждый может ознакомиться на сайте или на стендах в мэрии.