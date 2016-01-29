У омичей остался месяц на бесплатное получение жилья в собственность

На данный момент в Госдуме на рассмотрении находятся несколько законопроектов о продлении сроков бесплатной приватизации. Правда, нормативный акт пока что не принят. В связи с этим мэрия рекомендует омичам поторопиться – крайний срок уже скоро подойдет.
С 2007 года в городе приватизировано около 40 тысяч жилых помещений. На сегодняшний день большое количество граждан еще не позаботились о бесплатной приватизации. Между тем последний срок подачи документов заканчивается 29 февраля, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Оформить нужные бумаги просто. Нужно обратиться в службу одного окна в мэрии в любой день, кроме среды и выходных. Прием ведется в порядке электронной очереди. С момента подачи документов до окончательного решения проходит около двух месяцев. С перечнем документов каждый может ознакомиться на сайте или на стендах в мэрии.
По сравнению с прошлым летом в последнее время количество обращений увеличилось в два раза. На сегодняшний день в Омске остается 12 тысяч неприватизированных квартир.
Чтобы сдать документы для заключения договора приватизации, необходимо обратиться в службу одного окна администрации Омска по адресу улица Гагарина, 32, корпус 1, каб. 102.
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