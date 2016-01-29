ЦБ лишил лицензии крупный российский банк

В ЦБ отмечается, что руководством московского банка осуществлялась высокорискованная кредитная политика, при этом не создавались резервы адекватные принятым рискам на случай возможных потерь. У «Межтрастбанка» оказалось недостаточно собственных средств, также регулятором отмечается, что кредитно-финансовая организация была вовлечена в проведение транзитных операций, вызывающих сомнения.