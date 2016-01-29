ЦБ лишил лицензии крупный российский банк

Сегодня Банком России была отозвана лицензия у «Межтрастбанка», сообщается на сайте регулятора.
Причиной для принятия данного решения послужило неисполнение кредитной организацией нормативных законов Банка России и федеральных законов. Помимо этого норматив достаточности собственных средств «Межтрастбанка», составлявший менее 2%, не был способен удовлетворить требования кредиторов.
В ЦБ отмечается, что руководством московского банка осуществлялась высокорискованная кредитная политика, при этом не создавались резервы адекватные принятым рискам на случай возможных потерь. У «Межтрастбанка» оказалось недостаточно собственных средств, также регулятором отмечается, что кредитно-финансовая организация была вовлечена в проведение транзитных операций, вызывающих сомнения.
К данному моменту в банке уже назначена временная администрация. К 1 января 2016 года «Межтрастбанк» находился на 329-й позиции в российской банковской системе.
В нынешнем году уже пятый банк лишается лицензии ЦБ, ранее в подобной ситуации оказались «Эргобанк», «Мираф-банк», «Турбобанк» и «Внешпромбанк».
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