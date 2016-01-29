Тайна семьи самой известной панды раскрыта!

Хотите узнать тайну рождения Кунг-фу Панды? А узнать где находится рай для панд? А хотите спасти мир вместе с самим войном дракона? Тогда смотрите третью часть нашумевшего мультфильма «Кунг-фу Панда 3».
28 января смотрите в кинотеатре «Слава» возвращение одной из самой популярной анимации в мире – «Кунг-фу Панда 3».
Таких невероятных приключений еще не случалось с пандой По! В новой части появляется давно исчезнувший отец По и вместе они отправляются в тайный рай панд, где сталкиваются с множеством новых уморительных персонажей. Но когда сверхъестественный злодей Кай начинает уничтожать кунг-фу мастеров по всему Китаю, По предстоит сделать невозможное – обучить целую деревню жизнелюбивых, но неуклюжих сородичей и превратить их в совершенный отряд кунг-фу панд!
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