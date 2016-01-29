Тайна семьи самой известной панды раскрыта!

Таких невероятных приключений еще не случалось с пандой По! В новой части появляется давно исчезнувший отец По и вместе они отправляются в тайный рай панд, где сталкиваются с множеством новых уморительных персонажей. Но когда сверхъестественный злодей Кай начинает уничтожать кунг-фу мастеров по всему Китаю, По предстоит сделать невозможное – обучить целую деревню жизнелюбивых, но неуклюжих сородичей и превратить их в совершенный отряд кунг-фу панд!