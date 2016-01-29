Скачок нефти до $60 за баррель, падение доллара до 61 рубля

Международным рейтинговым агентством Fitch произведена оценка влияния низкой стоимости нефти на нефтегазовые компании РФ, а также озвучен прогноз по грядущей цене «черного золота» и рубля.
Агентством представлены два варианта развития событий на ближайшие два года. Fitch наиболее вероятным считает сценарий, при котором нефтяные цены будут постепенно расти – в 2016 году средняя стоимость составит 45 долларов за баррель, в 2017 – $55, в 2018 - $60. Согласно пессимистическому варианту развития событий, цены «черного золота» до конца текущего года сохранятся на уровне $35, что может привести к увеличению налогов с отрасли и падением уровня добычи, сообщает издание «
Отмечается, что нынешняя стоимость «черного золота» в 30 долларов за баррель является неприемлемой, поскольку реализация нефтегазовых проектов имеет более высокую себестоимость. Подобное развитие событий приведет к серьезному снижению добычи сырья и повышению цен на него. По прогнозу рейтингового агентства Fitch, подъем стоимости нефти и укрепление рубля начнутся уже в нынешнем году.
По мнению представителей агентства, подорожание «черного золота» изрядно укрепит позиции российской валюты, курс которой может составить 68 рублей за доллар в 2016 году, 61 рубль к 2018.
При негативном сценарии с ценой на нефть в $35 российским нефтяным компаниям придется довольно туго. На данный момент себестоимость добычи сырья для них установилась на довольно низком уровне, около $10 за баррель, в то время как у таких компаний как BP и Total данный показатель выше $20. При медленном восстановлении стоимости «черного золота» государство может пересмотреть налоги в данной отрасли, что осложнит жизнь нефтяным компаниям нашей страны.
Тем не менее, агентством отмечается, что нефтекомпаниям РФ повезло с тем, что низкая стоимость сырья совпала с ослаблением российской валюты и низкими налогами. Согласно данным Fitch, в 2015 году прибыть компаний в расчете на баррель упала на 29%, хотя цена «черного золота» марки Brent снизилась гораздо сильнее – на 48%. Таким образом, падающий рубль способствует поддержанию свободного денежного потока и снижению капитальных затрат. В следующем году это может спровоцировать увеличение чистой прибыли.
Также отмечается, что у российских нефтедобытчиков могут возникнуть проблемы с финансированием новых проектов из-за проблем с покрытием валютных кредитов. В 2014 несколько компаний РФ были отрезаны от кредитования на Западе, попав под санкции. Таким образом, данный аспект может привести к ряду последствий.
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