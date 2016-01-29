Скачок нефти до $60 за баррель, падение доллара до 61 рубля

При негативном сценарии с ценой на нефть в $35 российским нефтяным компаниям придется довольно туго. На данный момент себестоимость добычи сырья для них установилась на довольно низком уровне, около $10 за баррель, в то время как у таких компаний как BP и Total данный показатель выше $20. При медленном восстановлении стоимости «черного золота» государство может пересмотреть налоги в данной отрасли, что осложнит жизнь нефтяным компаниям нашей страны.