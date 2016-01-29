Секретные космические пушки России и Китая угрожают спутникам США

Материал о наличии у России и Китая космического оружия, которое державу могут применить против США и о возможных перспективах данного направления, был опубликован в авторитетном американском издании The National Interest, сообщает
Американской стороной давно используются спутники космического базирования и связи, GPS для координации действий вооруженных сил в различных точках земного шара, Москве и Пекину об этом известно.
В материале приводятся высказывания адмирала Сесила Хейни, главы стратегического командования США, который в процессе своего выступления в Вашингтоне заявил, что «наши вероятные враги и противники» готовы к демонстрации своей разрушительной техники, предназначенной для ведения космической войны.
Главой стратегического командования США отмечалось, что враг может воспользоваться уязвимостями США в области космических технологий, создав угрозы научной, национальной и экономической отраслям с помощью своих «космических пушек». Свои слова Адмирал Хейни подкреплял отсылкой к российской военной доктрине, обращая внимание на слова о «разработке средств космического противодействия».
Также в материале The National Interest отмечается, что ранее соперничество в космосе проходило сначала между СССР и США, после между Россией и США, теперь к числу потенциальных соперников прибавился и Китай, который наряду с РФ обладает средствами слежения за спутниками и космического подавления.
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