Самолет-разведчик США перехвачен истребителем России над Черным морем

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии 6-ти метров от фюзеляжа американского самолета-разведчика, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем. «Близкий контакт» вызвал озабоченность у военных Пентагона. Об инциденте сообщает
По данным американского военного ведомства, самолет-разведчик ВВС США RC-135U 25 января 2016 года осуществлял свою миссию, находясь в международном воздушном пространстве над Черным морем. В это время он был перехвачен истребителем ВВС РФ Су-27.
«25 января 2016 года американский RC-135U, выполнявший полет по обычному маршруту в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной манере. Мы выясняем детали данного конкретного инцидента», - заявил представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза.
Сайт «Washington Free Beacon» сообщает подробности инцидента: российский Су-27 пролетел рядом с «американцем» на расстоянии «вытянутой руки» - между двумя воздушными суднами было около 6-ти метров (до 20 футов).
Наш истребитель некоторое время летел параллельным курсом с RC-135U, затем сделал резкий разворот с креном и скрылся.
Фото: defense.gov, mil.ru (иллюстрация)