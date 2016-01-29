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Самолет-разведчик США перехвачен истребителем России над Черным морем

29 января 2016, 09:05
Инцидент перепугал военных в Пентагоне: «это было небезопасно».

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии 6-ти метров от фюзеляжа американского самолета-разведчика, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем. «Близкий контакт» вызвал озабоченность у военных Пентагона. Об инциденте сообщает ТАСС.

По данным американского военного ведомства, самолет-разведчик ВВС США RC-135U 25 января 2016 года осуществлял свою миссию, находясь в международном воздушном пространстве над Черным морем. В это время он был перехвачен истребителем ВВС РФ Су-27.


«25 января 2016 года американский RC-135U, выполнявший полет по обычному маршруту в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной манере. Мы выясняем детали данного конкретного инцидента», - заявил представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза.

Сайт «Washington Free Beacon» сообщает подробности инцидента: российский Су-27 пролетел рядом с «американцем» на расстоянии «вытянутой руки» - между двумя воздушными суднами было около 6-ти метров (до 20 футов).

Наш истребитель некоторое время летел параллельным курсом с RC-135U, затем сделал резкий разворот с креном и скрылся.


Фото: defense.gov, mil.ru (иллюстрация)


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