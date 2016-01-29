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Рынок внедорожников в России рухнул

29 января 2016, 12:19
Неутешительные показатели.

По итогам 2015 года в сегмент SUV на российском рынке было продано 541 тысяча автомобилей, данный показатель рухнул на 40,7% в сравнении с 2014 годом. В декабре падение уровня продаж составило 50%.

Наименьшее падение среди внедорожников показал российский УАЗ Патриот, реализованного в количестве 19,95 тысяч, что всего на 5,3% меньше показателя 2014 года. В общем рейтинге по объему продаж российский автомобиль занял седьмое место, сообщает агентство «Автостат».

Показатели лидирующего по объему продаж Renault Duster снизились на 42,3% в сравнении с 2014 годом, тем не менее, это не помешало французскому внедорожнику удержать первую позицию по итогам 2015.

Далее по объему продаж расположились отечественные автомобили Lada 4x4 и Chevrolet Niva, продажи первого, реализованного в количестве 35,3 тысяч единиц, упали на 17,7%, второго (31,4 тысячи) – на 27,8%.

Показатели японского внедорожника Toyota RAV4 снизились на 30,4% к концу 2015 года, Kia Sportage – на 32,2%. Также в десятку самых продаваемых внедорожников в нашей стране вошли Hyundai iх35, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.

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Фото: иллюстрация

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