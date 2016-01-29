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Резкое потепление в Омске – повышение температуры до +2 градусов

29 января 2016, 10:37
Снова лужи и гололед.

На выходных в Омске еще продержится морозная погода, однако уже на следующей неделе начнется ощутимое потепление вплоть до плюсовых температур.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент за окном -25 градусов. Днем погода будет ясной, температура воздуха составит -12...-17 градусов. В выходные, 30 и 31 января, сохранится умеренно морозная погода преимущественно без осадков.

По данным Gismeteo, в субботу, 30 января, ночная температура воздуха составит -17…-20 градусов, дневная -14…-17 градусов. В воскресенье день будет пасмурным. Ночью столбик термометра снова опустится до -17 градусов, днем в городе немного потеплеет до -12 градусов. На следующей неделе метеоусловия изменятся, первую половину недели средняя температура днем составит -9 градусов, однако ближе к выходным столбик термометра может подняться выше 0 градусов. Так, 6 февраля ожидается +2 градуса. Конечно же, данные могут быть скорректированы.

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