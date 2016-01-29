Омича похитили и убили за 200 рублей – двум братьям вынесли приговор

Напомним, в 2013 году указанные лица похитили гражданина из поселка Южный Исилькульского района, чтобы тот в счет долга в 200 рублей заготовил для преступников дров и отказался писать заявление в полицию на братьев из-за ранее нанесенных побоев. Мужчину удерживали в одном из жилых домов в деревне Гольбштадт Москаленского района.