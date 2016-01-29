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Омича похитили и убили за 200 рублей – двум братьям вынесли приговор

29 января 2016, 11:43
Тело погибшего нашли закопанным в лесу.

Спустя два с лишним года омский суд вынес приговор двум мужчинам, которые жестоко убили местного жителя, а тело закопали в лесу. Причиной преступления стал долг в 200 рублей и заявление в полицию.

Суд вынес приговор двум родным братьям – 31-летнему Таймысу и 25-летнему Амангельды Калтаевым. Их признали виновными по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, в 2013 году указанные лица похитили гражданина из поселка Южный Исилькульского района, чтобы тот в счет долга в 200 рублей заготовил для преступников дров и отказался писать заявление в полицию на братьев из-за ранее нанесенных побоев. Мужчину удерживали в одном из жилых домов в деревне Гольбштадт Москаленского района.

Месяцем позже потерпевший все-таки написал заявление в правоохранительные органы. Тогда братья решились на убийство. Калтаевы отвезли местного жителя в лес, где задушили, а тело закопали. Свою вину преступники не признали.

Омский областной суд назначил Амангельды и Таймысу наказание в виде, соответственно, 15 и 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в 1,5 года каждому. Вдобавок их обязали выплатить родственникам погибшего 920 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда и затрат на погребение.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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