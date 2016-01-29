Омич, ограбив магазин, пытался скрыться на полицейской машине – видео

В Омской области мужчина, подозреваемый в грабеже, сам остановил автомобиль полиции. Гражданин хотел поймать попутку в Омск. Вместо этого он отправился в отделение.
В отдел МВД по Азовскому району поступило сообщение об ограблении сельского магазина. Злоумышленник похитил выручку из кассы на сумму 28 тысяч рублей. Первыми на место преступления направили двух оперативников. По дороге они заметили на обочине человека. Мужчина торопился и сбивчиво просил подвести его до Омска. Заметив в салоне офицеров, он сильно испугался. Дело в том, что правоохранители в тот вечер передвигались на гражданском автомобиле.
Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили причину волнения. Продавец опознал в гражданине грабителя. Далее подозреваемого доставили в отделение. Оказалось, что ранее 35-летний гражданин 8 раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: скриншот из видео