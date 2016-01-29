Омич, ограбив магазин, пытался скрыться на полицейской машине – видео

В отдел МВД по Азовскому району поступило сообщение об ограблении сельского магазина. Злоумышленник похитил выручку из кассы на сумму 28 тысяч рублей. Первыми на место преступления направили двух оперативников. По дороге они заметили на обочине человека. Мужчина торопился и сбивчиво просил подвести его до Омска. Заметив в салоне офицеров, он сильно испугался. Дело в том, что правоохранители в тот вечер передвигались на гражданском автомобиле.