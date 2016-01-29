Омич гулял по городу с обрезом ружья, спрятанным в рукав куртки

Сотрудники уголовного розыска возле жилого дома по улице Завертяева в Центральном округе задержали гражданина, у которого при личном досмотре в рукаве куртки был обнаружен обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело. Санкции – до 4 лет лишения свободы.