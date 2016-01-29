Омич гулял по городу с обрезом ружья, спрятанным в рукав куртки

Сотрудники уголовного розыска возле жилого дома по улице Завертяева в Центральном округе задержали гражданина, у которого при личном досмотре в рукаве куртки был обнаружен обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело. Санкции – до 4 лет лишения свободы.
Проведенная баллистическая экспертиза показала, что гладкоствольное ружье пригодно для выстрела. Задержанный пояснил, что нашел обрез в лесополосе несколько лет назад. Это версия проверяется.
Правоохранители напоминают, что найденное оружие хранить строжайше запрещено. Его необходимо немедленно сдавать в органы внутренних дел. В противном случае – административная, либо уголовная, ответственность.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области