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Омич гулял по городу с обрезом ружья, спрятанным в рукав куртки

29 января 2016, 07:48
«Светит» до 4 лет.

Сотрудники уголовного розыска возле жилого дома по улице Завертяева в Центральном округе задержали гражданина, у которого при личном досмотре в рукаве куртки был обнаружен обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело. Санкции – до 4 лет лишения свободы.

Проведенная баллистическая экспертиза показала, что гладкоствольное ружье пригодно для выстрела. Задержанный пояснил, что нашел обрез в лесополосе несколько лет назад. Это версия проверяется.

Правоохранители напоминают, что найденное оружие хранить строжайше запрещено. Его необходимо немедленно сдавать в органы внутренних дел. В противном случае – административная, либо уголовная, ответственность.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области




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