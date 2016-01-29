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Новосибирская ГЭС эвакуирована - звонок о бомбе поступил из-за рубежа

29 января 2016, 13:30
Сообщение о минировании.

На станцию Единой диспетчерской службы ГУ МЧС примерно в 09:00 поступило сообщение о взрывном устройстве, размещенном на территории новосибирской ГЭС.

С электростанции незамедлительно был эвакуирован 231 сотрудник на время работы на объекте сотрудников правоохранительных органов. На место приехали пожарные расчеты, скорая помощь, а также пять нарядов полиции, сообщает новосибирский портал «Тайга.инфо».

ГЭС продолжала свое функционирование в штатном режиме, но ней были приостановлены все ремонтные работы. Полицией со служебными собаками осуществлялось обследование территории, в результате которого никаких взрывных устройств обнаружить не удалось.

Информацию о том, что сообщение о минировании новосибирской ГЭС поступило из-за пределов России огласил градоначальник Анатолий Локоть, отметив, что спецслужбы занимаются изучением данного вопроса, передает портал Sibkray.ru. Ранее звонок со сведениями о бомбе поступал на электростанцию в 2010 году, он также был ложным.


Фото: gelio.livejournal.com

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