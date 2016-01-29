Новосибирская ГЭС эвакуирована - звонок о бомбе поступил из-за рубежа

Информацию о том, что сообщение о минировании новосибирской ГЭС поступило из-за пределов России огласил градоначальник Анатолий Локоть, отметив, что спецслужбы занимаются изучением данного вопроса, передает портал Sibkray.ru . Ранее звонок со сведениями о бомбе поступал на электростанцию в 2010 году, он также был ложным.