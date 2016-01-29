Новосибирская ГЭС эвакуирована - звонок о бомбе поступил из-за рубежа

На станцию Единой диспетчерской службы ГУ МЧС примерно в 09:00 поступило сообщение о взрывном устройстве, размещенном на территории новосибирской ГЭС.
С электростанции незамедлительно был эвакуирован 231 сотрудник на время работы на объекте сотрудников правоохранительных органов. На место приехали пожарные расчеты, скорая помощь, а также пять нарядов полиции, сообщает новосибирский портал «
ГЭС продолжала свое функционирование в штатном режиме, но ней были приостановлены все ремонтные работы. Полицией со служебными собаками осуществлялось обследование территории, в результате которого никаких взрывных устройств обнаружить не удалось.
Информацию о том, что сообщение о минировании новосибирской ГЭС поступило из-за пределов России огласил градоначальник Анатолий Локоть, отметив, что спецслужбы занимаются изучением данного вопроса, передает портал
Фото: gelio.livejournal.com