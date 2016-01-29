Ночь шопинга - стильная ночь этого года!

29 января всех поклонников знаменитых итальянских и немецких брендов и просто ценителей красивой и стильной одежды ждет желанная ночь шопинга!
Магазин люксовой мужской одежды Boston Egolab, мультибрендовый магазин стильной женской одежды «Ниагара — территория моды» и Marc Cain, расположенные в Premium Fashion Gallery «Миллениум», 29 января с 10:00 до 23:00 откроют свои двери для стильных персон нашего города! Более 20 люксовых и премиальных европейских брендов будут участвовать в грандиозной акции, посетителей ждут эксклюзивные предложения и скидки до 70 %!
Ночь шопинга – это возможность окунуться в мир роскоши и стиля, эксклюзивного дизайна и высочайшего европейского качества, но при этом приятно порадовать себя хорошими ценами!
Вы можете стать счастливыми обладателями давно желанных вещей: Canali, Carneliani, Scabal, Versace Collection, Class Roberto Cavalli, Marc Cain, Luisa Cerano, Sonya Rykiel, Doriani, Hugo Boss, Bogner, Bogner Sport, Emporio Armany, Barret, Marina Rinaldi, Paul&Shark, See by Chloe и многих других!
Все подробности о скидках узнавайте в магазинах.
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