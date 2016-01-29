Город55
ГлавноеВсе новости

Ночь шопинга - стильная ночь этого года!

29 января 2016, 12:11
Ночь шопинга - стильная ночь этого года!

29 января всех поклонников знаменитых итальянских и немецких брендов и просто ценителей красивой и стильной одежды ждет желанная ночь шопинга!


Магазин люксовой мужской одежды Boston Egolab, мультибрендовый магазин стильной женской одежды «Ниагара — территория моды» и Marc Cain, расположенные в Premium Fashion Gallery «Миллениум», 29 января с 10:00 до 23:00 откроют свои двери для стильных персон нашего города! Более 20 люксовых и премиальных европейских брендов будут участвовать в грандиозной акции, посетителей ждут эксклюзивные предложения и скидки до 70 %!


Ночь шопинга – это возможность окунуться в мир роскоши и стиля, эксклюзивного дизайна и высочайшего европейского качества, но при этом приятно порадовать себя хорошими ценами!

Вы можете стать счастливыми обладателями давно желанных вещей: Canali, Carneliani, Scabal, Versace Collection, Class Roberto Cavalli, Marc Cain, Luisa Cerano, Sonya Rykiel, Doriani, Hugo Boss, Bogner, Bogner Sport, Emporio Armany, Barret, Marina Rinaldi, Paul&Shark, See by Chloe и многих других!

Все подробности о скидках узнавайте в магазинах.


Не пропустите!

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20