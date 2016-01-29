Ночь шопинга - стильная ночь этого года!



Магазин люксовой мужской одежды Boston Egolab, мультибрендовый магазин стильной женской одежды «Ниагара — территория моды» и Marc Cain, расположенные в Premium Fashion Gallery «Миллениум», 29 января с 10:00 до 23:00 откроют свои двери для стильных персон нашего города! Более 20 люксовых и премиальных европейских брендов будут участвовать в грандиозной акции, посетителей ждут эксклюзивные предложения и скидки до 70 %!