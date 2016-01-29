На омской трассе ДТП с двумя фурами – один погибший

Сегодня, 29 января, примерно в 03:50 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП. На место выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь. Предварительно установлено, что водитель MAN, мужчина 1987 года рождения, двигаясь по трассе Челябинск-Новосибирск в направлении Омска,в районе 898 километра не выдержал безопасное расстояние и врезался в следовавший впереди грузовик Scania, который совершал поворот налево на АЗС.