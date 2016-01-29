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На омской трассе ДТП с двумя фурами – один погибший

29 января 2016, 09:35
Столкнулись у АЗС.

В Калачинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов. В результате аварии один из водителей скончался на месте.

Сегодня, 29 января, примерно в 03:50 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП. На место выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь. Предварительно установлено, что водитель MAN, мужчина 1987 года рождения, двигаясь по трассе Челябинск-Новосибирск в направлении Омска,в районе 898 километра не выдержал безопасное расстояние и врезался в следовавший впереди грузовик Scania, который совершал поворот налево на АЗС.

В результате автоаварии водитель большегруза MAN скончался на месте. Полицейские проводят проверку.


По материалам пресс-службы УМВДРоссии по Омской области
Фото: иллюстрация

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