Музыка в ВКонтакте станет платной

Социальной сетью «ВКонтакте» заключено соглашение с ПМИ (Первым музыкальным Издательством) о возможности легального размещения музыки российских исполнителей, в частности Дорна и Билана. Сумма сделки оценивается в 2 миллиона долларов.
Данное соглашение распространяется на все социальные сети, входящие в Mail.ru Group – «Одноклассники», «Мой Мир» и «ВКонтакте». Последняя будет платить первому музыкальному издательству за легальное использование музыки, а также делиться доходами от ее продажи. О совершении сделки рассказал соучредитель ПМИ Максим Дмитриев изданию «
Первое музыкальное Издательство сотрудничает с такими исполнителями, как Нюша, Иван Дорн, Дима Билан, Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, и другими. По собственной оценке, ПМИ занимает около четверти российского музыкального рынка.
Помимо этого, со ссылкой на источники в музыкальной индустрии сообщается, что социальной сетью «ВКонтакте» готовится частичное введение платного доступа к музыкальному контенту. Представителем соцсети уже отмечено, что платным сервис не станет, но будут тестироваться различные варианты монетизации музыки, речь идет об отдельном мобильном приложении, сроки выпуска которого еще не определены.
Фото: иллюстрация