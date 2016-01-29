Музыка в ВКонтакте станет платной

Помимо этого, со ссылкой на источники в музыкальной индустрии сообщается, что социальной сетью «ВКонтакте» готовится частичное введение платного доступа к музыкальному контенту. Представителем соцсети уже отмечено, что платным сервис не станет, но будут тестироваться различные варианты монетизации музыки, речь идет об отдельном мобильном приложении, сроки выпуска которого еще не определены.