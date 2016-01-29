Каждый шестой абонент Tele2 в Омске выбирает пакетные тарифные планы

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:

«При разработке новой продуктовой линейки для быстрого мобильного интернета и выгодных звонков, мы стремились предоставить абонентам возможность использовать все преимущества мобильной связи и при этом платить меньше. Наши тарифы «Чёрный» и «Очень чёрный», а с ноября 2015 года – еще и «Самый чёрный», позволяют без ограничений общаться внутри сети, а также комфортно пользоваться всеми современными приложениями для смартфонов и планшетов. Для тех, кто ещё только раздумывает о выборе тарифа, в наших фирменных салонах связи действует специальная акция. Каждому подключившемуся к сети оператора мы предоставляем 50% скиду на первый месяц пользования тарифами «Очень чёрный» и «Самый чёрный».