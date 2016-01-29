Каждый шестой абонент Tele2 в Омске выбирает пакетные тарифные планы

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, составил рейтинг популярности пакетных тарифных планов в 2015 году.
В середине второго квартала 2015 года, вместе с запуском сети 3G, Tele2 предложила омичам два пакетных тарифных плана – «Чёрный» и «Очень чёрный», а также ряд дополнительных услуг для скоростного мобильного интернета позволяющие использовать максимум возможностей современных гаджетов.
С середины 2015 года количество подключений к пакетным тарифам росло лавинообразно. Так, тарифный план «Чёрный» в декабре 2015 года стал популярнее в семь раз по сравнению с июнем. На тариф «Очень чёрный» с большим объемом включенного трафика, звонков и SMS за аналогичный период времени стали подключаться и переходить в 5 раз чаще.
Дополнительные услуги, позволяющие использовать быстрый мобильный интернет на тарифных планах без абонентской платы также продемонстрировали рост популярности. Так с третьего квартала и до конца года услугу «Пакет интернета», предоставляющую абоненту 4 Гб интернет-трафика за 249 рублей, абоненты стали подключать в три раза чаще. В два раза чаще абоненты стали подключать услугу «Портфель интернета» (8 Гб интернет-трафика за 349 рублей в месяц). Самая «объёмная» дополнительная услуга «Чемодан интернета», дающая 20 Гб интернет-трафика за 449 рублей в месяц, стала популярнее в 3 раза.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«При разработке новой продуктовой линейки для быстрого мобильного интернета и выгодных звонков, мы стремились предоставить абонентам возможность использовать все преимущества мобильной связи и при этом платить меньше. Наши тарифы «Чёрный» и «Очень чёрный», а с ноября 2015 года – еще и «Самый чёрный», позволяют без ограничений общаться внутри сети, а также комфортно пользоваться всеми современными приложениями для смартфонов и планшетов. Для тех, кто ещё только раздумывает о выборе тарифа, в наших фирменных салонах связи действует специальная акция. Каждому подключившемуся к сети оператора мы предоставляем 50% скиду на первый месяц пользования тарифами «Очень чёрный» и «Самый чёрный».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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