Кандидат в депутаты Госдумы – козел. Не врет и не ворует

Директор приморского сафари-парка выразил уверенность в том, что козел Тимур, прославившейся своей дружбой с тигром Амуром, может составить российским законодателям хорошую компанию.
Ставшее знаменитым парнокопытное на грядущих выборах в Госдуму РФ будет баллотироваться самовыдвиженцем от одномандатного избирательного округа. По мнению директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, Госдума сможет подняться свой рейтинг за счет Козла Тимура, сообщает
Мезенцев понимает, что толку от парнокопытного там не будет, отметив, что «и от депутатов нынешних толка нет». От Тимура, в свою очередь, вреда будет меньше, поскольку он не занимается «словоблудием», «не врет, не ворует», - заявил директор сафари-парка. Голосовать он сможет – хвост книзу, значит «против», хвост кверху – «за», а если параллельно земле, то значит воздержался.
Также Дмитрий Мезенцев заявил, что «депутаты не несут ответственности за свои решения», пояснив, что Тимур тоже за последствие своих поступков не отвечает, в связи с чем «он подходит этой компании». Пользователи в Интернете с иронией восприняли данное заявление директора сафари-парка, незамедлительно выразив свое желание посетить выборы.
Стоит отметить, что сегодня администрацией зверинца был объявлен конкурс на невесту для знаменитого парнокопытного. По мнению руководителей сафари-парка, козочка может помочь Тимуру восстановить его психическое равновесие после трепки, которую он получил от тигра Амура 26 января.
Стычка между животными чуть не стоила Тимуру жизни, хотя очевидцы отмечают, что козел сам спровоцировал конфликт с тигром. После инцидента раненное парнокопытное было помещено в лазарет.
Фото: иллюстарция