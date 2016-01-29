Кандидат в депутаты Госдумы – козел. Не врет и не ворует

Мезенцев понимает, что толку от парнокопытного там не будет, отметив, что «и от депутатов нынешних толка нет». От Тимура, в свою очередь, вреда будет меньше, поскольку он не занимается «словоблудием», «не врет, не ворует», - заявил директор сафари-парка. Голосовать он сможет – хвост книзу, значит «против», хвост кверху – «за», а если параллельно земле, то значит воздержался.