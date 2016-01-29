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Финальные цены. Будет в 2 раза дороже

29 января 2016, 09:30
Финальные цены. Будет в 2 раза дороже

Федеральная обувная сеть «МОНРО» любит радовать своих покупателей уникальными предложениями и приятными распродажами, а сейчас у нас идет финальная распродажа – а это значит, что у вас есть возможность купить обувь и аксессуары по очень низким ценам.

Таких низких цен больше не будет! Спешите – очень скоро цены будут в 2 раза больше.


Оцените широчайший выбор товаров, найдите то, что вам по душе, в любом магазине «МОНРО», а также в каталоге товаров на сайте www.monro.biz.

Спешите в «МОНРО»!

ул. Масленникова, 9
пр. Карла Маркса, 45
пр. Мира, 19
ул. 70 лет Октября, 19
ул. Богдана Хмельницкого, 214
ул. 12 Декабря, 115

* Подробности о скидках, а также каталог товаров смотрите на сайте www.monro.biz.

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