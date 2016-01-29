Атака на Омск: тысячи больных, врачи не успевают приезжать на вызовы

В настоящее время в Омском регионе резко подскочила статистика по сезонной заболеваемости. По состоянию на 25 января в регионе зарегистрировано около 11 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Общее число заболевших свиным гриппом в области достигло 13 человек. Из них – восемь беременных и четыре ребенка. Смертельных случаев не зарегистрировано. В целом по России зарегистрировано около 70 смертельных случаев.