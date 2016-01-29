Атака на Омск: тысячи больных, врачи не успевают приезжать на вызовы

В Омской области для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ усилена работа педиатрической участковой службы. Медики призывают граждан не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.
Учреждения Минздрава усилили контроль работы участковой службы и обслуживания вызовов в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Для педиатров выделили дополнительный транспорт. Родителям рекомендовано вести смс-оповещение врачей о состоянии детей, которые остались лечиться дома. Вдобавок жители могут узнать о наличии и ценах на лекарства по телефону 77-61-49 или на сайте www.omdrug.ru, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
Читатели портала Gorod55.ru неоднократно сообщали о том, что участковые зачастую отказываются приезжать по вызову на дом, ссылаясь на большое количество заболевших. В таких случаях следует незамедлительно обращаться в вышестоящую инстанцию – в Минздрав.
В Министерстве здравоохранения Омской области редакции пояснили, что ведомство с каждым случаем разбирается индивидуально. Это касается и участковых вызовов, и работы омской скорой помощи. Например, сегодня, 29 января, скорая не смогла приехать вовремя на вызов из-за дорожно-транспортного происшествия по пути следования.
По всем случаям, связанным, по мнению горожан, с халатным отношением омских медиков к работе, можно сообщать на горячую линию по телефонам: 23-06-29, 23-35-25 и 21-12-26. Служба работает с 9:00 до 17:00.
Если говорить о взрослых, то медработники обязаны приехать на дом, если у гражданина около трех дней удерживается температура на уровне 38 градусов и выше. Однако при малейшем намеке на развитие болезни ждать опасно и следует немедленно обращаться в поликлинику.
В настоящее время в Омском регионе резко подскочила статистика по сезонной заболеваемости. По состоянию на 25 января в регионе зарегистрировано около 11 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Общее число заболевших свиным гриппом в области достигло 13 человек. Из них – восемь беременных и четыре ребенка. Смертельных случаев не зарегистрировано. В целом по России зарегистрировано около 70 смертельных случаев.
Медики советуют гражданам пользоваться масками в общественных местах. Это может значительно снизить риск заражения. Также не стоит забывать о профилактике и мерах по укреплению иммунитета.
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