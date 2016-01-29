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Анна Семенович разделась в спортзале, доказывая, что она не толстая

29 января 2016, 14:56
Фитнес-форма.

Известная модель, певица и актриса Анна Семенович на этой неделе стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Но на этот раз в центре внимания была не ее выдающаяся грудь, а вся фигура в целом.

Шумиха началась с публикации в СМИ фотографий, на которых, как утверждали источники, изображена «располневшая» Аня, непринужденно прогуливающаяся по пляжу в Таиланде.


На «слухи» ответила сама Семенович. На своей странице в Instagram, Анна призвала поклонников не верить «желтой прессе» и в качестве доказательства разделась до «фитнес-формы» в спортзале.


Семенович заявила, что она по-прежнему следит за своей фигурой, у нее хорошее настроение, а те лишние «пару кг» она «скинет в ближайшие дни».

И, кстати, вспомним, какой была Анна Семенович несколько лет назад – аж дух захватывает…

На верхнем фото: архивный снимок Анны Семенович (журнал Playboy за 2012 год)
Фото в тексте: instagram.com/ann_semenovich/
Фото «располневшей» звезды: twitter.com/RussiaMoscow

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