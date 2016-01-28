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Встречное столкновение четырех автомобилей в Омске – пострадал ребенок

28 января 2016, 07:45
Авария в Советском округе.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе поступила в дежурную часть полиции накануне, в среду. В результате аварии пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Киа» двигался по проспекту Королева от улицы Заозерная в сторону улицы Березовая. Он не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем «Пежо».

Далее а/м «Киа» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение «Шевроле Нива». Затем уже «Шевроле» столкнулся с «Тойотой», двигавшейся в попутном направлении.

В результате столкновения четырех автомобилей пострадал ребенок – девочка 2005 г.р., находившаяся в салоне «Тойоты». Она доставлена в больницу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото с место происшествия: vk.com/dtpomskru


#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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