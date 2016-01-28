Восстановительная терапия. Новые методы лечения в «Класс Клиник»!



Это метод лечения, в основе которого лежит воздействие на организм человека медицинских пиявок. В секрете пиявки содержится много полезных веществ. Они способствуют снижению артериального давления, улучшению оттока лимфы и кровообращения, повышают иммунитет. Лечение пиявками помогает быстрее восстанавливаться после травм головного мозга, а при остеохондрозе шейного отдела устраняет боль и улучшает отток крови в пораженном участке.



Ванюшкина Алена Александровна, врач невролог-рефлексотерапевт:

«Неврологи рекомендуют курс гирудотерапии при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника (боль, нарушение чувствительности), атеросклерозе сосудов, травмах головного мозга, депрессии, мигрени, боли в спине и головной боли, невритах. Применение пиявок эффективно и в лечении ряда урологических и гинекологических проблем, включая бесплодие. Многие пациенты чувствуют улучшение самочувствия уже после первого сеанса».