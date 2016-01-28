Восстановительная терапия. Новые методы лечения в «Класс Клиник»!

В отделении неврологии медицинского центра «Класс Клиник» наряду с традиционными методами лечения заболеваний теперь используют и другие методы восстановительной медицины: гирудотерапию, фармакопунктуру, ПНФ-терапию. Эти методы эффективны как по отдельности, так и в комплексном лечении целого ряда заболеваний.
Гирудотерапия
Это метод лечения, в основе которого лежит воздействие на организм человека медицинских пиявок. В секрете пиявки содержится много полезных веществ. Они способствуют снижению артериального давления, улучшению оттока лимфы и кровообращения, повышают иммунитет. Лечение пиявками помогает быстрее восстанавливаться после травм головного мозга, а при остеохондрозе шейного отдела устраняет боль и улучшает отток крови в пораженном участке.
Ванюшкина Алена Александровна, врач невролог-рефлексотерапевт:
«Неврологи рекомендуют курс гирудотерапии при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника (боль, нарушение чувствительности), атеросклерозе сосудов, травмах головного мозга, депрессии, мигрени, боли в спине и головной боли, невритах. Применение пиявок эффективно и в лечении ряда урологических и гинекологических проблем, включая бесплодие. Многие пациенты чувствуют улучшение самочувствия уже после первого сеанса».
Фармакопунктура с гомеопатическими препаратами
Фармакопунктура – один из самых современных вариантов рефлексотерапии. Это смешение нескольких направлений: иглоукалывание, гомеопатия, инъекционное введение фармпрепаратов. Эффективность такого способа очень высока, даже когда другие способы лечения не оправдывают надежд.
Ванюшкина Алена Александровна:
«Фармакопунктура – это введение под кожу, в биологически активные точки различных гомеопатических препаратов. Препараты и дозировки подбираются индивидуально в зависимости от заболевания. Лечебный эффект наступает сразу после введения препарата. Фармакопунктура используется для устранения болевых синдромов различного происхождения и патологического тонуса мышц, в комплексном лечении таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвонковая грыжа, люмбаго, артрит, бурсит, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эффективна она в терапии головной боли, мигрени, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ, хронической усталости, вегетососудистой дистонии».
ПНФ-терапия
Это современное направление восстановительной медицины, которое объединяет в себе целый комплекс мероприятий по восстановлению утраченных двигательных функций. Особенно эффективна в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, получивших спортивные травмы, травмы головного и спинного мозга, при заболеваниях периферийной нервной системы. Специалисты медицинского центра «Класс Клиник» в Омске проводят индивидуальные занятия с такими пациентами. После 10 сеансов ПНФ-терапии наблюдаются значительные улучшения в их состоянии, максимально облегчается процесс движения.
Все перечисленные методы лечения в «Класс Клиник» доступны после консультации врача-невролога.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-00-11-00 от 25 июня 2013 г.
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