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В омских школах введен карантин из-за вирусной инфекции

28 января 2016, 17:15
Детей отпускают домой.

В нескольких школах и детских садах ввели частичный карантин, хотя эпидемический порог пока что не превышен. Однако руководители учебных заведений руководствовались рекомендациями Роспотребнадзора.

В восьми детских садах Омска временно закрылось по одной группе, также отпустили учащихся пятнадцати классов трех школ. Решение о введении карантина принимали сами руководители учреждений. Они следовали рекомендациям Роспотребнадзора, по которым карантин следует вводить, если заболели 20% детей, передает "12 канал".

Губернатор Виктор Назаров распорядился с 30 января отпустить школьников Омской области на внеплановые каникулы до 5 февраля. Сроки могут быть скорректированы.

Напомним, в регионе зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога. Роспотребнадзор РФ прогнозирует, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей стране должен быть пройден через 2-3 недели. Затем статистика по заболеваемости пойдет на спад.

Фото: иллюстрация

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