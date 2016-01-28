В омских школах введен карантин из-за вирусной инфекции

В нескольких школах и детских садах ввели частичный карантин, хотя эпидемический порог пока что не превышен. Однако руководители учебных заведений руководствовались рекомендациями Роспотребнадзора.
В восьми детских садах Омска временно закрылось по одной группе, также отпустили учащихся пятнадцати классов трех школ. Решение о введении карантина принимали сами руководители учреждений. Они следовали рекомендациям Роспотребнадзора, по которым карантин следует вводить, если заболели 20% детей, передает
Губернатор Виктор Назаров распорядился с 30 января отпустить школьников Омской области на внеплановые каникулы до 5 февраля. Сроки могут быть скорректированы.
Напомним, в регионе зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога. Роспотребнадзор РФ прогнозирует, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей стране должен быть пройден через 2-3 недели. Затем статистика по заболеваемости пойдет на спад.
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