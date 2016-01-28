В Омске вырастет стоимость проезда в автобусах. Тариф 25 рублей

При установке тарифов комиссия опирается на методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории региона. Регулирование осуществляется методом экономически обоснованных затрат. Обоснованными считаются представленные в соответствующий орган документально подтвержденные расходы, которые складываются в условиях качественной работы перевозчика. Затраты выражаются в денежной форме и оформляются в соответствии с законом. Так, из предложения предприятия было исключено 17 миллионов рублей.