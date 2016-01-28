В Омске вырастет стоимость проезда в автобусах. Тариф 25 рублей

В Омске утвердили предельный тариф для частного перевозчика, который использует автобусы большой вместимости. Изменения коснулись двух городских маршрутов.
Предприятие возит пассажиров по маршрутам №69 (улица Стрельникова – железнодорожный вокзал) и №73 (поселок Чкаловский – улица Стрельникова). На очередном заседании правления региональной энергетической комиссии был утвержден предельный тариф в размере 25,64 рубля за одну поездку. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 18%, сообщила пресс-служба РЭК по Омской области.
При установке тарифов комиссия опирается на методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории региона. Регулирование осуществляется методом экономически обоснованных затрат. Обоснованными считаются представленные в соответствующий орган документально подтвержденные расходы, которые складываются в условиях качественной работы перевозчика. Затраты выражаются в денежной форме и оформляются в соответствии с законом. Так, из предложения предприятия было исключено 17 миллионов рублей.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что с 11 января частные предприятия перевозят пассажиров маршруток по нерегулируемым тарифам. В среднем проезд в них увеличился на 2 рубля. В скором времени повысится цена и в муниципальных автобусах.