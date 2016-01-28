В Омске обнаружено тело у Набережной Иртыша

Примерно в три часа ночи на острове реки Иртыш, который расположен напротив улицы Иртышской набережной, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На вид гражданину от 30 до 35 лет. Он был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.