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В Омске обнаружено тело у Набережной Иртыша

28 января 2016, 14:51
Насильственная смерть.

В 27 на 28 января в дежурные части омской полиции от жителей поступило 969 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Так, недалеко от Иртышской набережной было найдено тело.

Примерно в три часа ночи на острове реки Иртыш, который расположен напротив улицы Иртышской набережной, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На вид гражданину от 30 до 35 лет. Он был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Сотрудниками МВД выясняются все обстоятельства происшествия. Тех, кто располагает какой-либо важной информацией по данному поводу, просят сообщать в полицию по номерам: 55-04-04 или 02.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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