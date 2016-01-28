В Омске обнаружено тело у Набережной Иртыша

В 27 на 28 января в дежурные части омской полиции от жителей поступило 969 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Так, недалеко от Иртышской набережной было найдено тело.
Примерно в три часа ночи на острове реки Иртыш, который расположен напротив улицы Иртышской набережной, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На вид гражданину от 30 до 35 лет. Он был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.
Сотрудниками МВД выясняются все обстоятельства происшествия. Тех, кто располагает какой-либо важной информацией по данному поводу, просят сообщать в полицию по номерам: 55-04-04 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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