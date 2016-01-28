В Омске на день отключат холодную воду

Завтра, 29 января, на проспекте Мира, 9 специалисты будут чинить водопровод. Воду отключат в 10:00, подача возобновится с 24:00. Без холодной воды останутся 37 домов, в том числе общественные заведения и корпуса государственных университетов. Адреса абонентов: проспект Мира, 16, 18, 18а, 16а, 16б, 20, 22, 24/1, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32б, 32, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 , 11/5, 11/6, 13, 15а, 15, 15б, 5, 3,7, 9, 5а, 5/1, 5/2, 9а.