В Новосибирске собрали более 2 000 000 рублей на лечение детей

Новосибирск, РФ – МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, и Благотворительный Фонд Константина Хабенского подвёл итоги декабрьских показов театральной постановки благотворительного проекта «Поколение М» – музыкального спектакля «Поколение Маугли» в Новосибирске.
Более трёх тысяч зрителей посетили спектакль «Поколение Маугли» 9–11 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Сборы от продажи билетов и сувенирной продукции с символикой проекта составили 2 244 121, 95 рублей.
Все средства направлены на лечение четырёх детей, нуждающихся в срочной помощи: двенадцатилетней Алины Оселедько, годовалой Александры Ковалевой, семилетнего Абдусамета Бабамурзаева и пятилетнего Максима Колесова.
Музыкальный спектакль «Поколение Маугли» – театральная часть всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М», объединяющего в себе идею развития творческих способностей ребят из регионов страны и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В постановке в Новосибирске были задействованы более ста юных талантливых новосибирцев. Ребята сыграли на одной сцене вместе с художественным руководителем проекта Константином Хабенским, лидером группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной и другими звездами театра и эстрады.
«Зрители спектакля «Поколение Маугли» в Новосибирске стали частью большого дела и большого проекта «Поколение М». Спасибо каждому, кто пришел на декабрьские показы, поддержал юных актеров и ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации – им как никогда нужны поддержка и помощь», – отметил художественный руководитель проекта «Поколение М» Константин Хабенский.
Новосибирск выиграл право принять постановку музыкального спектакля «Поколение Маугли», победив в онлайн-конкурсе «Битва регионов», участие в котором приняли талантливые дети из 60 регионов России. Жители Новосибирской области проявили самую большую активность на интернет-площадках проекта – сайте
«Новосибирцы своей активностью на виртуальных и офлайн-площадках проекта «Поколение М» показали, насколько велико их желание помогать своим сверстникам, борющимся с тяжелыми недугами. Всего с начала проекта благодаря активности участников интернет-конкурсов, сборам от продаж билетов на показы спектакля «Поколение Маугли» в Уфе, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже удалось собрать 13 908 085,89 рублей, которые были направлены на лечение подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского», – отметила директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская.
В 2015 году в Новосибирске прошло несколько крупных культурных мероприятий в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М». Помимо спектакля, в городе прошла фотовыставка мирового масштаба «Гран-при по-русски. Фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo 1955–2015», региональный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 15», городской граффити-квест, конкурс в городских библиотеках «Стань новым классиком» и многие другие.
Присоединиться к проекту «Поколение М» и помочь спасти жизнь ребенка можно на онлайн-площадке
О проекте «Поколение М»
Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» реализуется компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
Виртуальная творческая площадка проекта – интернет-портал
Проект «Поколение М»:
- Лауреат XII Премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;
- Финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015;
- Победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015;
- Лауреат Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;
- Обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности.
* ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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