В Новосибирске собрали более 2 000 000 рублей на лечение детей

Виртуальная творческая площадка проекта – интернет-портал dobroedelo.mts.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/pokoleniye_m , где дети могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, участие в голосовании на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях посетители получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице портала. В конце года МТС переводит накопленные баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С апреля 2014 года в рамках благотворительного проекта собрано 13 908 085,89 рублей, участниками творческих конкурсов стали более 365 тысяч детей со всей страны. Интернет-аудитория проекта превысила 8,5 миллиона человек.