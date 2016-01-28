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Туристы не могут вылететь из Омска – 250 человек остались в аэропорту

28 января 2016, 12:28
Рейс Омск-Пхукет.

Сегодня, 28 января, В Омске пришлось отложить вылет рейса Омск – Пхукет по техническим причинам. У самолета оказалось неисправным крыло. Около 250 пассажиров остались в аэропорту.

Самолет авиакомпании «АЗУР-эйр» должен был вылететь в 04:10 утра, но у воздушного судна сработал датчик неисправности крыла. Ориентировочно вылет должен был состояться в 11:30. Всех пассажиров, а именно 220 взрослых и 31 ребенка обеспечили едой и напитками. Транспортная прокуратура сообщает о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, передает «12 канал».


Фото: иллюстрация

#Новости#Бизнес#Общество
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