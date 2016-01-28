Туристы не могут вылететь из Омска – 250 человек остались в аэропорту

Самолет авиакомпании «АЗУР-эйр» должен был вылететь в 04:10 утра, но у воздушного судна сработал датчик неисправности крыла. Ориентировочно вылет должен был состояться в 11:30. Всех пассажиров, а именно 220 взрослых и 31 ребенка обеспечили едой и напитками. Транспортная прокуратура сообщает о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, передает «12 канал» .