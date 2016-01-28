Ростуризм: ИГИЛ планирует захват россиян в заложники

Федеральным агентством по туризму размещено обращение к неорганизованным туристам, которые планирует совершение выезда на территорию Турции.
Пресс-служба ведомства информирует россиян, что по имеющимся от компетентных источников данным, лидерами террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) планируется осуществление захвата в заложники граждан РФ, находящихся в Турции.
Также сообщается, что в дальнейшем захваченные заложники могут быть перенаправлены на территории, подконтрольные боевикам ИГ, для использования их в качестве «живых щитов» при столкновениях с сирийскими правительскими войсками и для проведения публичных казней.
В связи с вышеуказанными опасностями пресс-службой Федерального агентства по туризму обращается внимание на неорганизованных туристов, которые планирует совершение выезда в Турцию, на необходимость соблюдения всех возможных мер обеспечения личной безопасности.
Ранее управлением столичного Роспотребнадзора также были даны рекомендации россиянам о необходимости воздержаться от посещения Турции в связи с тем, что на территории государства затруднено принятие мер по защите граждан РФ.
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