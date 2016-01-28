Город55
ГлавноеВсе новости

Ростуризм: ИГИЛ планирует захват россиян в заложники

28 января 2016, 11:52
Обращение ведомства к неорганизованным туристам.

Федеральным агентством по туризму размещено обращение к неорганизованным туристам, которые планирует совершение выезда на территорию Турции.

Пресс-служба ведомства информирует россиян, что по имеющимся от компетентных источников данным, лидерами террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) планируется осуществление захвата в заложники граждан РФ, находящихся в Турции.

Также сообщается, что в дальнейшем захваченные заложники могут быть перенаправлены на территории, подконтрольные боевикам ИГ, для использования их в качестве «живых щитов» при столкновениях с сирийскими правительскими войсками и для проведения публичных казней.

В связи с вышеуказанными опасностями пресс-службой Федерального агентства по туризму обращается внимание на неорганизованных туристов, которые планирует совершение выезда в Турцию, на необходимость соблюдения всех возможных мер обеспечения личной безопасности.

Ранее управлением столичного Роспотребнадзора также были даны рекомендации россиянам о необходимости воздержаться от посещения Турции в связи с тем, что на территории государства затруднено принятие мер по защите граждан РФ.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20