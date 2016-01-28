Ребенок скончался в реанимации – омский врач предстанет перед судом

В Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении врача. Гражданина обвиняют в оказании некачественных медицинских услуг, ставших одной из причин смерти несовершеннолетнего жителя.
Прокурор Усть-Ишимского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении и. о. заведующего инфекционным отделением центральной районной больницы Узокбоя Нурматова. Он обвиняется в преступлении по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Установлено, что 6 октября 2014 года в больницу госпитализировали 16-летнего подростка с диагнозом «острый тонзиллит, лимфоаденопатия». Спустя 5 дней молодого человека перевели в ГБ № 1 им. Кабанова в связи с ухудшением здоровья. 16 октября он скончался в реанимации.
Прокуратура и специалисты в сфере здравоохранения выявили грубые дефекты диагностики заболевания, полноты и своевременности лечения, которые допустили медработники. В частности, Нурматов сделал неверный вывод о тяжести состояния ребенка с момента его поступления в стационар.
Все установленные нарушения сами по себе не привели бы к смерти, однако и не прервали тяжелое течение болезни и осложнения. Правильный диагноз не был установлен вовремя, вследствие чего адекватного лечения не назначили.
Во время предварительного расследования гражданин признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направили в Усть-Ишимский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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