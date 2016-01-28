Повышение тарифов ЖКХ - заявление Дмитрия Медведева

Накануне Дмитрий Медведев сообщил, что им была подписана Стратегия по развитию ЖКХ, рассчитанная до 2020 года, которая, по словам премьер-министра РФ, разработана исходя из запросов населения.
В качестве ключевых направлений указываются развитие предпринимательства, привлечение частых инвесторов в сферу ЖКХ, формирование ответственных и активных собственников помещения в многоквартирных домах для принятия локальных решений.
Помимо этого Дмитрий Медведев предупредил о грядущем в июле текущего года роста тарифов ЖКХ, которые подорожают в среднем по стране на 4%, сообщает
Премьер-министр отметил, что при разработке документа само собой разумелось, что свет, вода и тепло – блага, поступление которых должно осуществляться без перебоев, причем стоимость этих услуг должна быть не заоблачной, а соответствующей их окупаемости.
Также Дмитрий Медведев напомнил региональным властям о необходимости следить и своевременно реагировать на «внезапные скачки в счетах», обратив внимание, что за этим процессом в правительстве следят.
Фото: government.ru