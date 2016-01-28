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Популярная телеведущая и певица поделилась своими голыми фото 18+

28 января 2016, 20:29
Пикантная фотосессия.

Популярная на российском телевидении украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, известная многим по программе о путешествиях «Орел и Решка», разделась для февральского номера журнала Maxim.

Еще в середине декабря 2015 года Регина рассказала поклонникам о том, что появится на обложке мужского журнала. Некоторое время спустя изданием Maxim был объявлен конкурс на лучшую фотографию Тодоренко, которая должна была занять место на обложке февральского номера.


В рамках фотосессии для журнала Maxim Регина продемонстрировала свою прекрасную форму, а также изрядную раскрепощенность. Некоторые снимки телеведущая выложила на своей странице в социальной сети Instagram.


В интервью журналу Maxim Регина с юмором отметила, что оператор, работающий с ней в проекте «Орел и Решка», уже неоднократно видел ее обнаженной, но попыток начать отношения не предпринимал, потому что также видел, как ведущая, например, грызет ногти, сообщает украинский «24 канал».


Регина Тодоренко является талантливой певицей, что она доказала в последнем четвертом сезоне музыкального проекта «Голос».


Фото: www.instagram.com

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