Популярная телеведущая и певица поделилась своими голыми фото 18+

Популярная на российском телевидении украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, известная многим по программе о путешествиях «Орел и Решка», разделась для февральского номера журнала Maxim.
Еще в середине декабря 2015 года Регина рассказала поклонникам о том, что появится на обложке мужского журнала. Некоторое время спустя изданием Maxim был объявлен конкурс на лучшую фотографию Тодоренко, которая должна была занять место на обложке февральского номера.
В рамках фотосессии для журнала Maxim Регина продемонстрировала свою прекрасную форму, а также изрядную раскрепощенность. Некоторые снимки телеведущая выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
В интервью журналу Maxim Регина с юмором отметила, что оператор, работающий с ней в проекте «Орел и Решка», уже неоднократно видел ее обнаженной, но попыток начать отношения не предпринимал, потому что также видел, как ведущая, например, грызет ногти, сообщает украинский «
Регина Тодоренко является талантливой певицей, что она доказала в последнем четвертом сезоне музыкального проекта «Голос».
Фото: www.instagram.com