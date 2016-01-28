Популярная телеведущая и певица поделилась своими голыми фото 18+



В интервью журналу Maxim Регина с юмором отметила, что оператор, работающий с ней в проекте «Орел и Решка», уже неоднократно видел ее обнаженной, но попыток начать отношения не предпринимал, потому что также видел, как ведущая, например, грызет ногти, сообщает украинский « 24 канал ».