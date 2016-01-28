Омск изменится к лету

К своему 300-летнему юбилею Омск преобразится. На многих объектах работы по благоустройству уже ведутся либо запланированы. Летом горожане смогут прогуляться по обновленному Любинскому проспекту, скверу им. 30-летия ВЛКСМ и скверу на улице Горной.
В настоящее время на исторической части улицы Ленина рабочие под руководством краеведов восстанавливают утраченные элементы декора зданий. Всего планируется воссоздать более 1200 архитектурных элементов, в частности маскароны, вазы и обелиски. Работа проводится с опорой на подлинные документы и фотографии, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Также в рамках проекта «Город, в котором я хочу жить!» пройдут работы по благоустройству сквера имени 30-летия ВЛКСМ напротив ОмГУПСа. Социальными партнерами стали сам университет, ОАО «ОмскВодоканал» и институт «Горпроект».
В Советском округе по инициативе жителей и администрации города планируется обновить сквер на улице Горной. В течение многих лет за участком никто не следил. Однако жители при поддержке КТОСа и муниципалитета начали самостоятельно вырубать аварийные деревья. Позже туда завезут плодородный грунт и растения ценных пород.
Фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)