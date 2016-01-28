Омск изменится к лету

В Советском округе по инициативе жителей и администрации города планируется обновить сквер на улице Горной. В течение многих лет за участком никто не следил. Однако жители при поддержке КТОСа и муниципалитета начали самостоятельно вырубать аварийные деревья. Позже туда завезут плодородный грунт и растения ценных пород.