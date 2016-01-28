Нефть сбила доллар до 75 рублей, рубль возвращает былые позиции

В ходе валютных торгов на Московской бирже на фоне роста нефтяных цен стоимость американской валюты впервые за две недели опустилась ниже отметки в 76 рублей, евро опустился ниже 83 рублей.
Доллар опускался до уровня 75,85 рубля, что на 1,81 рубля ниже отметки закрытия вчерашней биржевой сессии. Курс европейской валюты снизился тоже на 1,81 рубля до стоимости в 82,79 рубля.
Подъем российской валюты спровоцирован подорожанием нефти. Цена мартовских фьючерсов «черного золота» сорта Brent вырос на 2,4% до 33,91 доллара за баррель. Стоимость сырья марки WTI прибавила 1,7%, достигнув отметки в $32,85.
Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия не планирует проведение переговоров с Эр-Риядом или ОПЕК в связи со сложившейся на нефтяном рынке ситуацией, также еще неизвестно, примет ли РФ участие в февральском саммите ОПЕК.
Юрий Трутнев, занимающий пост вице-премьера, сообщает о недовольстве компаний-экспортеров нефти и представителей правительств, высказанном на экономическом форуме в Давосе, из-за низкой стоимости «черного золота», которая не обеспечивает вложений в освоение месторождение и геологоразведку. Также отмечается, что ведется разговор о возможной координации действий с целью изменений нефтяных цен, в ином случае есть вероятность столкнуться с проблемой недостатка энергоносителей.
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