Нефть сбила доллар до 75 рублей, рубль возвращает былые позиции

Юрий Трутнев, занимающий пост вице-премьера, сообщает о недовольстве компаний-экспортеров нефти и представителей правительств, высказанном на экономическом форуме в Давосе, из-за низкой стоимости «черного золота», которая не обеспечивает вложений в освоение месторождение и геологоразведку. Также отмечается, что ведется разговор о возможной координации действий с целью изменений нефтяных цен, в ином случае есть вероятность столкнуться с проблемой недостатка энергоносителей.