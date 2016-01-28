Наставник Авангарда обратился к болельщикам. Претензии к лидерам клуба

Накануне на «Арене Омск» в рамках чемпионата КХЛ «Авангард» принимал на своем льду «Нефтехимик». Результат матча вышел довольно неожиданным.
Лидирующий на Востоке «Авангард» уже обеспечил себе путевку в плэй-офф, нижнекамская дружина за эту возможность отчаянно борется. В предыдущей встрече хоккеисты «Нефтехимика», идущие на 9-й позиции, обыграли одного из своих главных соперников в борьбе за место в заветной восьмерке Восточной конференции астанинский "Барыс".
Из Омска нижнекамцы заслуженно увезли столь важные для себя три очка. Гости, игравшие агрессивно и с большей страстью, взяли реванш за поражение, которое «ястребы» нанесли им в начале нынешнего сезона.
«Авангард», в свою очередь, потерпел уже второе домашнее поражение подряд, что вызывает тревогу с учетом приближающихся матчей на вылет. Очевидно, у тренерского штаба «ястребов» еще много работы. На послематчевой пресс-конференции наставник омской команды Евгений Корноухов рассказал о своем недовольстве, вызванном неудовлетворительным качеством игры лидеров, которые должны приносить результат. Помимо этого главный тренер омичей извинился перед болельщиками за второе домашнее поражение подряд.
Завершит свою домашнюю серию «Авангард» матчем с «Торпедо» в понедельник, 1 февраля, после чего нашей команде предстоит провести две выездные встречи с «Локомотивом» и ХК «Сочи».
28 января, «Арена Омск», 7890 зрителя.
«Авангард» (Омская область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Вратари: Фурх - Лисутин
Броски в створ: «Авангард» - 28; «Нефтехимик» - 31;
Вбрасывания: «Авангард» - 39; «Нефтехимик» - 27;
Силовые приемы: «Авангард» - 11; «Нефтехимик» - 9;
Штраф: «Авангард» - 10; «Нефтехимик» - 8
Голы:
0:1 - Полыгалов (Миловзоров) - 08:36
0:2 - Секстон (Григоренко) - 29:24 (бол.)
1:2 - Пьянов (Хохряков, Паршин) - 43:16 (бол.)
1:3 - Лямин (Стоа, Жуков) - 49:41
1:4 - Жуков (Секстон) - 51:52
Фото: hawk.ru