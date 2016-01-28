Наставник Авангарда обратился к болельщикам. Претензии к лидерам клуба

«Авангард», в свою очередь, потерпел уже второе домашнее поражение подряд, что вызывает тревогу с учетом приближающихся матчей на вылет. Очевидно, у тренерского штаба «ястребов» еще много работы. На послематчевой пресс-конференции наставник омской команды Евгений Корноухов рассказал о своем недовольстве, вызванном неудовлетворительным качеством игры лидеров, которые должны приносить результат. Помимо этого главный тренер омичей извинился перед болельщиками за второе домашнее поражение подряд.