На Герцена в Омске изменится работа светофора – дополнительная фаза

Специалисты департамента транспорта продолжают регулировать режим работы светофоров в Омске. Так, на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе будет выделена пешеходная фаза.
Указанный участок за последние два года стал очагом аварийности: в 2014 году произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в 2015 – 12, из них два наезда на пешеходов. До 15 февраля текущего года в работу светофора внесут изменения – разделят транспортный и пешеходный потоки. Для наглядности ведомство предложило таблицу и две схемы пофазной организации движения (существующая и новая). Изменения должны обеспечить пешеходам, в частности ученикам гимназии №85, безопасное пересечение дороги, также они позволят снизить риск возникновения аварий с участием пешеходов, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Для всех направлений длительность зеленого сигнала светофора немного увеличится, кроме – 9 (левый поворот с улицы Герцена на улицу Фрунзе в сторону улицы Гусарова). Это направление в настоящее время работает в двух фазах светофорного регулирования, а согласно новой схеме будет работать в одной.
Сейчас полоса, предназначенная для указанного маневра, полностью разгружается за одну фазу, в связи с чем прогнозируется, что условия движения по ней не ухудшатся. Для пешеходных направлений 4, 5, 6, 7 длительность разрешающего сигнала светофора составит 13 секунд.
Дополнительно улучшатся условия движения для пешеходов, пересекающих улицу Фрунзе от администрации Центрального административного округа к «Дому быта на Герцена» и обратно. Данное направление (6) является очень востребованным и будет работать в трех фазах.
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