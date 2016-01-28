На Герцена в Омске изменится работа светофора – дополнительная фаза

Указанный участок за последние два года стал очагом аварийности: в 2014 году произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в 2015 – 12, из них два наезда на пешеходов. До 15 февраля текущего года в работу светофора внесут изменения – разделят транспортный и пешеходный потоки. Для наглядности ведомство предложило таблицу и две схемы пофазной организации движения (существующая и новая). Изменения должны обеспечить пешеходам, в частности ученикам гимназии №85, безопасное пересечение дороги, также они позволят снизить риск возникновения аварий с участием пешеходов, сообщила пресс-служба мэрии Омска.