Мать жестоко избила ребенка в магазине на глазах у прохожих

Отмечается, что 36-летняя мать Жанна В. избила своего сына в связи с тем, что не смогла снять с карты деньги, которые оказались не перечисленными на ее счет. СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которое будет объединено со статьей о нанесении побоев.