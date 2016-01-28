Мать жестоко избила ребенка в магазине на глазах у прохожих

Накануне в Интернете появилось видео безобразной сцены, произошедшей в торговом центре «Ямал» города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. На глазах прохожих женщина начала жестоко избивать малолетнего ребенка. Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Отмечается, что 36-летняя мать Жанна В. избила своего сына в связи с тем, что не смогла снять с карты деньги, которые оказались не перечисленными на ее счет. СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которое будет объединено со статьей о нанесении побоев.
Ролик датирован 10 ноября, но недавно появившись в сети он вызвал огромный резонанс. В отношении данной матери полицией уже возбуждено уголовное дело. В ходе проверок уже выявлено, что у Жанны В. имеется психическое заболевание и она состоит на учете.
По инициативе местных следователей мальчика уже забрали из семьи. Отец ребенка в официальном браке с его матерью не состоит, в связи с этим Жанна В. получала пособие как мать-одиночка.
Фото: скриншот из видео