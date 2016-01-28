Космический корабль взорвался после минуты полета – погибли 7 человек

Космический челнок «Челленджер» взорвался спустя всего 73 секунды после старта. Катастрофа унесла жизни семи человек. Со дня трагедии, произошедшей 28 января 1986 года, прошло ровно 30 лет. В связи чем, сегодня NASA отдаст дань памяти погибшему экипажу.
В 80-х годах космическая программа США была на пике своего могущества. Американской стороной с 1981 года стали использоваться корабли многоразового использования (шаттлы), которые позволяли совершать полеты с экипажем до семи человек, выводить на орбиты большое количество груза, а также возвращать с нее аппараты, вышедшие из строя. Ни у одного другого государства в то время подобных технологий не было.
В 1982 году был построен шаттл «Челленджер» (Challenger). Космический корабль состоял из трех элементов – орбитер, являющийся космическим кораблем и выводящейся на околоземную орбиту, двух твердотопливных ускорителей и большого топливного бака. При возвращении на Землю орбитер совершал посадку на взлетно-посадочную полосу как самолет, твержотопливные ускорители приводнялись на парашютах для повторного использования.
Свой первый полет в космос «Челленджер» осуществил 4 апреля 1983 года, успешно выполнив девять миссий. Старт 28 января 1986 года стал для шаттла последним.
Первоначально рассчитывалось, что полет должен быть осуществлен за шесть дней. Экипажу предстояло отправить в космос научный аппарат Spartan для наблюдения кометы Галлея и спутник связи, помимо этого, астронавтам нужно было провести ряд экспериментов на борту корабля.
Среди экипажа была учительница Шэрон Маколифф, которая впервые отправлялась в космос в рамках проекта NASA «Учитель в космосе». В прямом эфире она должна была провести два урока.
Старт космического корабля несколько раз откладывался из-за технических неполадок и плохих погодных условий. В ночь на 28 января температура опустилась ниже нуля градусов, что вызвало беспокойство у представителей организации, которая занималась разработкой твердотопливных ускорителей, материал межсекционных уплотнителей которых терял свою эластичность при низких температурах и не мог обеспечить необходимую герметичность, предохраняя соединения от воздействия горячих газообразных продуктов сгорания.
Тем не менее, 28 января 1986 года в 11:38 шаттл «Челленджер» стартовал. На 57-й секунде полета центром управление было сообщено, что системы работаю удовлетворительно, двигатели работают с полной нагрузкой. Исправно работала голосовая связь с экипажем космического корабля. Но на 73-й секунде после старта произошел взрыв, транслируемый в прямом эфире.
Взорвался внешний топливный бак, после чего был разрушен орбитер. Последующий анализ телеметрических данных и видеозаписей показал, что после старта из стыка твердоускорителя показалась струя серого дыма, который в дальнейшем почернел. После чего возникло небольшое пламя, которое воздушным потоком направлялось на обшивку внешнего топливного бака, поврежденного к 65-й секунде полета, в результате чего начал вытекать жидкий водород.
Сообщалось, что некоторые участники экспедиции пережили разрушение орбитального аппарата и находились в сознании (ими были включены персональные приборы подачи воздуха). Но астронавты не могли пережить удара жилого отсека о поверхность воды на скорости 333 километров в час.
После этой трагедии полеты шаттлов были прекращены на 2,5 года.
Фото: скриншот из видео