Космический корабль взорвался после минуты полета – погибли 7 человек

В 80-х годах космическая программа США была на пике своего могущества. Американской стороной с 1981 года стали использоваться корабли многоразового использования (шаттлы), которые позволяли совершать полеты с экипажем до семи человек, выводить на орбиты большое количество груза, а также возвращать с нее аппараты, вышедшие из строя. Ни у одного другого государства в то время подобных технологий не было.